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أسامة هيكل يوضح حقيقة نقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الجديدة

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مصراوي Masrawy

أسامة هيكل يوضح حقيقة نقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الجديدة

07:18 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أسامة هيكل يوضح حقيقة نقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الجديدة

الكاتب الصحفي أسامة هيكل

كتب- محمود رمزي:

نفى الكاتب الصحفي أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ما تردد من أنباء عن نقل مدينة الإنتاج الإعلامي من 6 أكتوبر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال هيكل، في تصريح لـ"مصراوى"، الثلاثاء: "لن يتم نقل مدينة الإنتاج، وإنما نبحث شراء أرض جديدة في العاصمة الإدارية، لتكون امتدادًا طبيعياً للمدينة الأولى الكائنة في 6 أكتوبر، لاستيعاب كل ما يتعلق بالإعلام، وتقديم خدمات مميزة للفضائيات الموجودة بالمدينة".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي: "نحن جادون في عملية شراء أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، لنواكب التطور المذهل الذي تتمتع به، وتقديم التسهيلات المطلوبة للقنوات".​

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مصراوي Masrawy

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