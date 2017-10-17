أسامة هيكل يوضح حقيقة نقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الجديدة

كتب- محمود رمزي:

نفى الكاتب الصحفي أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ما تردد من أنباء عن نقل مدينة الإنتاج الإعلامي من 6 أكتوبر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال هيكل، في تصريح لـ"مصراوى"، الثلاثاء: "لن يتم نقل مدينة الإنتاج، وإنما نبحث شراء أرض جديدة في العاصمة الإدارية، لتكون امتدادًا طبيعياً للمدينة الأولى الكائنة في 6 أكتوبر، لاستيعاب كل ما يتعلق بالإعلام، وتقديم خدمات مميزة للفضائيات الموجودة بالمدينة".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي: "نحن جادون في عملية شراء أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، لنواكب التطور المذهل الذي تتمتع به، وتقديم التسهيلات المطلوبة للقنوات".​