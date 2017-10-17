أسامة هيكل يوضح حقيقة نقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الجديدة
أسامة هيكل يوضح حقيقة نقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الجديدة
07:18 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
الكاتب الصحفي أسامة هيكل
كتب- محمود رمزي:
نفى الكاتب الصحفي أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ما تردد من أنباء عن نقل مدينة الإنتاج الإعلامي من 6 أكتوبر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال هيكل، في تصريح لـ"مصراوى"، الثلاثاء: "لن يتم نقل مدينة الإنتاج، وإنما نبحث شراء أرض جديدة في العاصمة الإدارية، لتكون امتدادًا طبيعياً للمدينة الأولى الكائنة في 6 أكتوبر، لاستيعاب كل ما يتعلق بالإعلام، وتقديم خدمات مميزة للفضائيات الموجودة بالمدينة".
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي: "نحن جادون في عملية شراء أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، لنواكب التطور المذهل الذي تتمتع به، وتقديم التسهيلات المطلوبة للقنوات".
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