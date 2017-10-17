رئيس الوزراء: الحكومة ليست سببًا في تأخير اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء غدًا الأربعاء، سيناقش مشروع المرور الجديد، وأن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة تعديل مشروع قانون البناء الموحد.

وأضاف رئيس الوزراء: "سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في 2018، واستكمال مشروع غرب الدلتا وحقل أتون للغاز".

وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، قال إسماعيل، إن مجلس الوزراء وافق عليها في 17 /8 /2017، وبتاريخ 20 / 8 تم إرسالها إلى مجلس الدولة وردت للمجلس في 7- 10 - 2017.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى إحالة لائحة القانون يوم 11 / 10 / 2017 إلى وزيرة الاستثمار لمراجعتها، وستصدر عقب موافقة الوزيرة عليها، متابعًا: "الحكومة ليست سببًا في التأخير".​