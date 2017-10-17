الخارجية الروسية لا تستبعد استمرار الأعمال القتالية في شمال العراق

موسكو - (أ ف ب):

لم يستبعد مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية استمرار الأعمال القتالية في شمال العراق بعد فرض السلطات العراقية سيطرتها على كركوك.

وذكر المركز المذكور، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع العسكرية والسياسية في شمال العراق ستظل في حالة تأزم بعد فرض السلطات العراقية سيطرتها على مدينة كركوك حيث لا يُستبعد استمرار الأعمال العسكرية.

وكان الجيش العراقي والقوات الأمنية الاتحادية قد تمكنتا من فرض سيطرتهما على كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، وتمت السيطرة أيضا على آبار نفطية هناك.

من جهته، دعا تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، أهالي كركوك وديالى إلى التكاتف وبث روح التعايش السلمي، محذرا إياهم من تأثير الاتجاهات السياسية على التعايش، كما أكد رفضه لأي تجاوز قد يؤثر على التآخي بين المكونات.

وقال رئيس كتلة تحالف القوى صلاح الجبوري - خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن التحالف يبارك الانتصارات من قبل القوات الأمنية وخصوصا قضاء الحويجة والقرى التابعة لها والمعارك في غرب الأنبار، إضافة إلى تنفيذ قرارات مجلسي الوزراء والنواب في إعادة انتشار القوات الأمنية بكركوك والمناطق المتنازع عليها.

وأشاد الجبوري بدور القوات الأمنية والبيشمركة من الاتحاد الوطني الكردستاني في مساعدة القوات العراقية لفرض القانون، مطالبا الأهالي في كركوك وديالى وخانقين وجلولاء والسعدية وقرى تبة وجبارة بالتكاتف وبث روح التعايش السلمي في تلك المناطق، كما دعا الجبوري، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، إلى إعادة النازحين إلى تلك المناطق.

كان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه - أمس الإثنين - القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، فيما سيطرت تلك القوات على عموم مدينة كركوك ومؤسساتها الحكومية.

يذكر أن إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء على استقلاله مؤخرا، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم أن 72.16 % ممن يحق لهم التصويت شاركوا في الاستفتاء، حيث وافق 92.73 % منهم على الانفصال عن العراق وتكوين دولة مستقلة.