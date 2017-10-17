سفير الصين لدى لبنان: الوضع السياسي في لبنان يتجه نحو الاستقرار

بيروت - (أ ش أ):

قال سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيا، إن الوضع السياسي في لبنان يتجه نحو الاستقرار، لافتا إلى أن لبنان لديه انتخابات برلمانية في شهر مايو المقبل ونتمنى أن يحافظ على الزخم السياسي ليحقق الاستقرار والامن والنمو والتطور.

وأضاف وانج كيجيا، في تصريح له اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لصيدا جنوب لبنان أن بلاده تؤيد لبنان في جهوده للحفاظ على الاستقرار ووحدة اراضيه وسيادته كما تؤيد جهود لبنان في مكافحة الارهاب والحفاظ على الامن والاستقرار.

وأعرب السفير الصيني عن استعداده لبذل كل ما أمكن لتطوير صيغ التعاون التجاري بين بلاده ولبنان، وخصوصا بين رجال الاعمال واصحاب القطاعات المنتجة في الجنوب اللبناني، عارضا برامج عمل السفارة في هذا المجال، ومنوها بدور الوحدة الصينية المشاركة في اطار قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.

كما قدم كيجيان شرحا عن اهمية اعادة احياء مشروع طريق الحرير بين الصين ودول المنطقة ومن بينها لبنان.

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح ، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تسير في اتجاه واحد ، لافتا إلى أن الصادرات اللبنانية الى الصين لم تتخط سبعة ملايين دولار عام 2016 مقابل واردات من الصين بلغت نحو ملياري دولار.

وأعرب عن تطلعه الى ارساء قواعد العمل المشترك بين السفارة الصينية وغرفة صيدا في كل المجالات من خلال تبادل الوفود التجارية وتشجيع إقامة الشركات والمشاريع المشتركة بين الصناعيين اللبنانيين وخصوصا الجنوبيين منهم ونظرائهم الصينيين والمشاركة في إقامة المعارض والمنتديات والندوات التي تنظم في كلا البلدين.