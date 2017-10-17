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روسيا: لا يمكننا تقليص النفقات الدفاعية في الظروف الحالية

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مصراوي Masrawy

: لا يمكننا تقليص النفقات الدفاعية في الظروف الحالية

07:16 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

روسيا: لا يمكننا تقليص النفقات الدفاعية في الظروف الحالية

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف

موسكو - (أ ف ب):

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن بلاده لا يمكن أن تقلص النفقات الدفاعية في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن حجم النفقات الدفاعية الحالية مبرر تمامًا.

وقال سيلوانوف، خلال لقاء في مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، اليوم الثلاثاء: "لا يمكننا تقليص النفقات الدفاعية في الظروف الحالية"، موضحا أن نفقات روسيا على الدفاع والأمن تبلغ حاليا نحو ثلث نفقات الميزانية العامة للدولة، وأشار إلى أن هذه النسبة كبيرة، ولكنها مبررة تماما لأن روسيا دولة نووية ومضطرة للتصدي للهجمات، التي يمكن أن تتعرض لها.

وقدرت النفقات العسكرية الروسية بين 60 و70 مليار دولار في العام الأخير.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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