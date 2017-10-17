الجارحي: نخطط لتجديد اتفاق تمويلى مع بنوك دولية بقيمة 2 مليار دولار

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أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة 2 مليار دولار مع بنوك دولية لمدة عام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الجارحي خلال لقائه مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام، قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية.

وأشار الجارحي إلى أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية من اجل تعافى اقتصادها الذى واجه عدد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 والتي شملت التوقيع على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ على 3 سنوات بدأت في نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبها قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

وأشاد الجارحي بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي مازال الطلب مستمر عليها حتى الآن.

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وأوضح وزير المالية، أنه مع استقرار معدلات التضخم فان ذلك يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة .

وأكد الجارحى، اعتزام مصر اصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو.

وأشار الجارحى أنه ليس هناك نية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14%، لافتا الى أن نسبة نمو عام 2016-2017 بلغت 4.2%، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي الى 6 % على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018-2019، مؤكدا تشجيع مصر الكامل للمستثمرين سواء الاجانب او المصريين.



