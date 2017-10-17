البورصة تربح 2.9 مليار جنيه فى ختام التعاملات

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية خلال ختام تعاملات جلسات اليوم، الثلاثاء، على أداء متباين للمؤشرات للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.9 مليار جنيه، ليصل الى 762 مليار جنيه، فى مقابل 759.1 مليار جنيه خلال تعاملات أمس الإثنين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى ايجى اكس 30 نحو 0.55%، ليسجل 13536.25 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس70 بنسبة نحو0.33% ليسجل نحو809.35 نقطة، كما انخفض ايضا مؤشر البورصة الاوسع نطاقا ايجى اكس100 بنسبة نحو 0.32% ليسجل نحو 1786.91 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى شراء 983.3 مليون جنيه، واتجهت تعاملات العرب نحو الشراء ايضا بصافى شراء 92.2 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافى بيع 162 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.