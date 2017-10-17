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تعيين كارم محمود رئيسا لجهاز تنظيم سوق الغاز

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تعيين كارم محمود رئيسا لجهاز تنظيم سوق الغاز تعيين كارم محمود رئيسا لجهاز تنظيم سوق الغاز

التحرير

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صرح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تعيين الدكتور كارم محمود رئيسا لجهاز تنظيم سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء، إن هناك عددا من المشروعات سيتم دخولها الخدمة نهاية العام الحالى والعام المقبل، ومنها حقل ظهر، بالإضافة إلى استكمال مشروع غرب الدلتا وحقل أتون للإنتاج الفعلى.

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وكشف رئيس الوزراء أنه تابع ملفات التربية والتعليم خلال اجتماعه مع الوزير الدكتور طارق شوقى، مؤكدا تواصل العمل على تطوير المعلم والمناهج.

وأشار إلى أن تعطى دَفعة لمدارس اللغات والتجريبى خاصة أنها تخدم الطبقة المتوسطة وأنها بديل للمدارس الإنترناشونال، لافتا إلى أن الدولة تستهدف بناء 53 ألف فصل خلال العام لدراسى المقبل، بعدما تم افتتاح 25 ألف فصل في بداية العالم الحالي.

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التحرير

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