والدة «ضحية الإهمال الطبي» بالقليوبية: انتظرت إنجابها 8 سنوات

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اتهمت أسرة طفلة في القليوبية أطباء مركز طبي بالتسبب في وفاة ابنتهم الصغيرة جراء الإهمال في أثناء إجراء عملية جراحية لها.

"ابنتى لم تجر العملية وماتت فور دخولها حجرة العمليات بعد أن قام الطبيب بإعطائها حقنة بنج".. هكذا بدأت ابتسام عبد المنعم والدة الطفلة "عائشة.أ." 7 سنوات، رواية مأساة ابنتها التى راحت ضحية الإهمال الطبي على يد أحد الأطباء أثناء إجراء عملية اللوزتين بحسب قولها.

وأضافت والدة الطفلة: "نجلتى دخل قبلها طفلتين حجرة العمليات وكانا يبكيان وخرجا وحالتهما مستقرة لكن بنتى دخلت بتضحك وخرجت جثة هامدة، وبعد دخولها غرفة العلميات بفترة بسيطة فوجئت بالممرضة تطلب منى مقابلة الطبيب وشاهدت ابنتى ترقد على السرير وعينيها مفتوحتين وفي خرطوم في فمها وفاقدة الوعي تمامًا".

وتابعت الأم الحزينة: "استدعى الطبيب سيارة الإسعاف وأرسل معنا ممرضة إلى مستشفى الجامعة ببنها وفور وصولنا المستشفى قال لنا أطباء الاستقبال إن الحالة متوفية".

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واستكملت الأم: "بنتى مشفتهاش إلا بعد 8 سنوات حسبنا الله ونعم الوكيل دخلتها المركز الطبي بإيدى وخرجت على ثلاجة المستشفى".

أما عبدالهادي خال الطفلة، قال إنه حرر محضر بالواقعة حمل رقم 10167 جنح قسم ثاني بنها متهما فيه الطبيب المعالج بالإهمال الطبي، وعلى الفور قررت النيابة ابنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان عما إذا كان هناك خطأ طبي يمكن إثباته للأطباء المعالجين من عدمه.

وأضاف خال الطفلة أنه خلال إجراء عملية التشريح فوجئوا بعدم وجود مادة الفورمالين التى تستخدم لحفظ عينات التشريح، قائلًا: «لولا تدخل أحد نواب الدائرة وإحضارها لتلفت عينات التشريح».

وكان اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا يفيد بوفاة الطفلة "عائشة.أ." 7 سنوات داخل مركز طبي بمدينة بنها أثناء إجراء عملية اللوزتين، وأثناء الجراحة حدث لها خبوط حاد في الدورة الدموية ولفظت أنفاسها الأخيرة بسبب جرعة بنج زائدة أدت لوفاتها واتهمت أسرتها الطبيب مطالبين بوقفه عن العمل والتحقيق معه .