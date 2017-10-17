الأسعار تواصل ارتفاعها بالأسواق مع اقتراب الشتاء

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شهدت أسواق التجزئة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأسعار، الأمر الذي ربطه التجار بحلول فصل الشتاء، متوقعين مزيدًا من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة.

الملابس.. لا مفر من الاعتماد على القديم «الجديد سعره خيالي»

جاءت الملابس في مقدمة الأسعار المرتفعة، اليوم الثلاثاء، وذلك تأثرًا بموسم الشتاء، لكن المختلف هذا العام هو الفجوة الكبيرة في الأسعار، مقارنة بالعام الماضي في نفس الموسم، فقد تجاوزت نسبة الارتفاع نحو 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد سيد عادل، أحد أصحاب المحلات التجارية الكبرى وعضو شعبة الملابس، أن السوق تعاني من حالة ركود لا مثيل لها، فالبيع والشراء شبه متوقف، معتبرًا أن بوادر موسم الشتاء هذا العام مخيفة، فإلى الآن الإقبال لا يتجاوز 15%.

وعن ارتفاع الأسعار، أكد عادل أن الأمر خارج عن إرادة التجار، فلا أحد يبحث عن الركود، لكن سعر الدولار هو المتسبب الأكبر في الأمر، والمستورد والمحلى مرتفعان لنفس السبب.

تجار الخضار والفاكهة: الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع.. وتكلفة النقل زادت 50 جنيهًا

سوق الخضار والفاكهة اليوم تعاني أيضًا، من ارتفاع في الأسعار، بلغ متوسطه نحو 50 قرشًا في الكيلو الواحد، والتجار توقعوا مزيدًا من الارتفاع مع الشتاء.

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يقول فوزي عبد الله، أحد التجار بسوق أرض، إن الأسعار ارتفعت متأثرة برفع قيمة النقل، "عربيات النقل بدأت ترفع السعر قبل الشتاء أمال لما يبقي في أمطار هيعملوا إيه"، مضيفًا أن الأسعار تتأثر بفصل الشتاء، ومتوقعًا ارتفاعها بنسبة لن تقل عن 10% من قيمة السلع.

وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويًا في المتوسط خلال الفترة من 2011 – 2015، وتفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويًا في المتوسط أيضًا تعادل نسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.

الجزارون: «الشتاء زي الصيف كله ركود»

كان لتجار اللحوم «الجزارين»، رأي آخر في ارتفاع أسعار اللحوم الذي حدث مؤخرًا، مؤكدين أن الشتاء أقرب للصيف، وأن الأسعار ستستمر في الارتفاع، وستظل حالة الركود هي المسيطرة على المشهد، وإن اختلف المناخ من صيف إلى شتاء.

شلبي جابر، سكرتير شعبة القصابين، أكد أن ارتفاع الأسعار مستمر قبل عيد الأضحى المبارك، وأن حالة الركود أيضًا مستقرة، ولم تتغير بمرور الوقت فما زال الإقبال على الشراء شبه منعدم، وما زالت أزمة الجزارين من عدم توافر اللحوم مستمرة، وهي السبب الرئيسى فى رفع السعر محليًا.

ويصل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء إلى 10 ملايين طن سنويًا، منها 60% من اللحوم المستوردة من الخارج، ويسجل نصيب الفرد سنويًا من استهلاك اللحوم نحو 8 كجم.