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مطار القاهرة يحصد جائزة السلامة الجوية على مستوى إفريقيا

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مطار القاهرة يحصد جائزة السلامة الجوية على مستوى إفريقيا مطار القاهرة يحصد جائزة السلامة الجوية على مستوى إفريقيا

التحرير

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تسلم مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الثلاثاء، جائزة السلامة الجوية على مستوى قارة إفريقيا التي حصل مطار القاهرة على المركز الأول بها.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في بيان له اليوم الثلاثاء، بأن تلك الجائزة جاءت تتويجا للجهود المستمرة التي يمارسها مطار القاهرة في مجال الأمن والسلامة على وجه الخصوص، مضيفا أن أمن وسلامة المطارات المصرية على رأس الأولويات فى الفترة الحالية.

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وأوضح محروس الذى يترأس وفد المشارك في الاجتماعات، أن تسليم الجائزة جاء على هامش الجمعية العامة العادية السنوية بالمجلس الدولى للمطارات بقارة إفريقيا فى موريشيوس، وأسفرت عن حصول مصر على المركز الأول إفريقيًا عن إجمالى حركة الشحن الجوى، والمركز الثانى فى إجمالى حركة الركاب.

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