أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم تحقق في بعض الشكاوى بالمديريات التعليمية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم تحقق في بعض الشكاوى بالمديريات التعليمية

07:04 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

التعليم تحقق في بعض الشكاوى بالمديريات التعليمية

القاهرة- (أ ش أ):

صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم إحالة الشكوى المقدمة بشأن اعتداء مدير مدرسة نبروه الإعدادية بنين بمحافظة الدقهلية بالضرب على أحد طلاب الصف الأول الإعدادي بالمدرسة، إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب إحالتها للنيابة الإدارية.

وأوضح خيري- في تصريحات، الثلاثاء، أنه بشأن انهيار جزء من السور الداخلى الخاص بالأدوار العلوية بمدرسة عزيز أباظة الابتدائية بإدارة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، فإن المدرسة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ للصيانة الشاملة، كما تم نقل تلاميذ الفترة الصباحية بالمدرسة للدراسة بمدرسة الفريق على جاد الرسمية لغات كفترة مسائية، ونقل تلاميذ الفترة المسائية بمدرسة عزيز أباظة إلى مدرسة أحمد بدوي الإعدادية كفترة مسائية، وانتظمت الدراسة في المدرستين.

وأضاف أنه بشأن الشكوى من عدم وجود مدرسين بمدرسة أبوقير الإعدادية بكوم أمبو بمحافظة أسوان، تبين أن الشكوي ليس لها أساس من الصحة، والمدرسة جديدة وتم افتتاحها هذا العام، وبدأت الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الجديد، ويعمل بها جميع مدرسي المواد والأنشطة، وأشار إلى أن مدير إدارة كوم أمبو التعليمية قام بزيارة المدرسة، وتأكد من حسن سير العملية التعليمية داخلها.​

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التحقيق في ضرب مدير مدرسة لطالب بالدقهلية.. وانهيار سور مدرسة بالإسكندرية

    أخبار

  • ​بعد هجوم أولياء الأمور.. "التعليم" تراجع قرار "قصر التظلمات على الرسوب

    أخبار

  • استمرار قوافل متابعة المدارس.. والتعليم: 2018 بلا أمية

    أخبار

  • ​"التعليم" تحقق مع مدرس الكيمياء صاحب "الإيحاءات الجنسية"

    أخبار

إعلان

d2a3a9922f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"