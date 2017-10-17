التعليم تحقق في بعض الشكاوى بالمديريات التعليمية

القاهرة- (أ ش أ):

صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم إحالة الشكوى المقدمة بشأن اعتداء مدير مدرسة نبروه الإعدادية بنين بمحافظة الدقهلية بالضرب على أحد طلاب الصف الأول الإعدادي بالمدرسة، إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب إحالتها للنيابة الإدارية.

وأوضح خيري- في تصريحات، الثلاثاء، أنه بشأن انهيار جزء من السور الداخلى الخاص بالأدوار العلوية بمدرسة عزيز أباظة الابتدائية بإدارة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، فإن المدرسة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ للصيانة الشاملة، كما تم نقل تلاميذ الفترة الصباحية بالمدرسة للدراسة بمدرسة الفريق على جاد الرسمية لغات كفترة مسائية، ونقل تلاميذ الفترة المسائية بمدرسة عزيز أباظة إلى مدرسة أحمد بدوي الإعدادية كفترة مسائية، وانتظمت الدراسة في المدرستين.

وأضاف أنه بشأن الشكوى من عدم وجود مدرسين بمدرسة أبوقير الإعدادية بكوم أمبو بمحافظة أسوان، تبين أن الشكوي ليس لها أساس من الصحة، والمدرسة جديدة وتم افتتاحها هذا العام، وبدأت الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الجديد، ويعمل بها جميع مدرسي المواد والأنشطة، وأشار إلى أن مدير إدارة كوم أمبو التعليمية قام بزيارة المدرسة، وتأكد من حسن سير العملية التعليمية داخلها.​