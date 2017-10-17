"مصر للطيران" تقرر مد عروضها على شراء التذاكر

كتب- طه عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، الثلاثاء، مد فترة عروضها التي أطلقتها مؤخرًا على رحلاتها إلى العديد من الوجهات والنقاط حول العالم، حيث شهدت العروض رواجًا وإقبالًا كبيرًا من قبل المسافرين.

ومدت الشركة عروضها إلى نيويورك وأكثر من 42 نقطة داخل الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركة "جيت بلو" الأمريكية، بما يمكن الركاب من شراء التذاكر حتى 23 أكتوبر الجاري، كما شمل المد - أيضًا - عرض رحلات الدول الأوروبية وشمال إفريقيا، والمتاح حتى 25 أكتوبر الجاري.

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت طرح تخفيضات تقدر بنسبة 40% على رحلاتها المغادرة إلى مطار جون كيندي بنيويورك يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع إلى أكثر من 42 نقطة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع شركة "جيت بلو" الأمريكية، على أن يتم شراء التذاكر حتى 15 أكتوبر الجاري، ويكون السفر في موعد أقصاه 17 ديسمبر المقبل.