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المنوفية| "الشهداء" تستعد للأمطار بـ 15 سيارة و24 ماكينة شفط

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مصراوي Masrawy

المنوفية| "الشهداء" تستعد للأمطار بـ 15 سيارة و24 ماكينة شفط

07:14 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

أعلن المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، عن تجهيز 15 سيارة رفع مياه و24 ماكينة شفط، فضلاً عن عمليات تجهيز تجرى بعدد من بالوعات الصرف في المدينة، استعدادًا لموسم الأمطار وفصل الشتاء.

وفيما أكد بيومي على جاهزية بالوعات الصرف بالمدينة، أشار في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى حفر بالوعات جديدة بالأماكن التي تفتقر لبيارات صرف الأمطار.

وأوضح أنه تم تجهيز مدينة الشهداء بـ 9 سيارات شفط مياه، فضلاً عن 6 سيارات أخرى وزعت على الوحدات المحلية التابعة للمدينة، وأضاف أن جميع هذه السيارات مجهزة وصالحة للاستعمال. كما لفت إلى توفير 24 ماكينة شفط تابعة لشركة المياه بالمدينة وقراها. ​

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