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الإمارات: محمد بن زايد يستقبل قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية

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مصراوي Masrawy

الإمارات: محمد بن زايد يستقبل قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية

07:10 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الإمارات: محمد بن زايد يستقبل قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (أ ش أ):

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، الفريق أول ريموند توماس قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الذي يزور الامارات حاليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الاماراتية "وام" فقد بحث الشيخ محمد بن زايد مع المسؤول الأمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها وبشكل خاص التعاون بين الجانبين في الشؤون العسكرية والدفاعية.

وتم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

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