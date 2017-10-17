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قيادي كردي: استفتاء كردستان أدى إلى إضعاف أطراف السلطة بالإقليم

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مصراوي Masrawy

قيادي كردي: استفتاء كردستان أدى إلى إضعاف أطراف السلطة بالإقليم

07:09 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

قيادي كردي: استفتاء كردستان أدى إلى إضعاف أطراف السلطة بالإقليم

مسعود بارزاني زعيم اقليم كردستان

بغداد - (أ ش أ):
أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية، شوان رابر، اليوم الثلاثاء، أن إجراء الإستفتاء أدى إلى إضعاف أطراف السلطة في إقليم كردستان.

وقال رابر حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الشعب الكردستاني يعيش أوضاعا صعبة حاليا وسط تهديدات إقليمية، مشيرا إلى أن الأطراف التي نفذت الاستفتاء لم تأخذ الرفض الدولي بعين الاعتبار.

شدد رابر على ضرورة وضع برنامج جديد وإعادة النظر في السياسات التي يمارسها إقليم كردستان والعمل على ترسيخ المؤسسات التشريعية والقانونية لأداء دورها بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة.

وكان مصدر عراقي قد صرح في وقت سابق بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يصمم على فرض السلطة الاتحادية في جميع المناطق العراقية وفق إجراءات دستورية وقانونية.

وفي سياق متصل، أعلن القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو آلاء الولائي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح التفاوض مع قوات البيشمركة وانسحابهم من المناطق المتنازع عليها إلى حدود عام 2003.

وقال الولائي - في بيان له- إن تفاوض الحشد الشعبي مع البيشمركة نجح في انسحابهم إلى حدود عام 2003 وتسليم سد الموصل دون معارك.

على جانب آخر أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل عن انسحاب قوات البيشمركة من محور بعشيقة.

وقد أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب رعد الماس أن القوات الاتحادية انتشرت في مناطق داخل ديالى لم تصلها منذ 2003، فيما أشار إلي أن بسط نفوذ السلطة الاتحادية لن يستثني أي منطقة.

 

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