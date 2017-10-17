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الإمارات تعلن استشهاد طيارين في سقوط طائرة عسكرية باليمن

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مصراوي Masrawy

الإمارات تعلن استشهاد طيارين في سقوط طائرة عسكرية باليمن

07:09 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الإمارات تعلن استشهاد طيارين في سقوط طائرة عسكرية باليمن

أرشيفية

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت الإمارات "إستشهاد اثنين من طياريها أثناء أداء مهمتهما ضمن قوات التحالف العربي باليمن".

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات بـ "استشهاد الرائد طيار علي سعيد المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى المراشدة إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده للوقوف مع الشرعية في اليمن".

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