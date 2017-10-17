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الرئيس الألماني يلتقي وزير الشئون الخارجية العماني لبحث العلاقات الثنائية

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني يلتقي وزير الشئون الخارجية العماني لبحث العلاقات الثنائية

07:07 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الرئيس الألماني يلتقي وزير الشئون الخارجية العماني لبحث العلاقات الثنائية

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

مسقط /برلين - (أ ش أ):

التقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، مع الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العمانية يوسف بن علوي بن عبدالله، وذلك في إطار زيارته الحالية لألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - العلاقات بين البلدين وسبل تطوير أوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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