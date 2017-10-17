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مقتل قيادي بارز بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

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مصراوي Masrawy

مقتل قيادي بارز بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

07:05 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

مقتل قيادي بارز بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

الحرس الثوري الإيراني

طهران - (أ ش أ):

أعلن الإعلام الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني في معارك بالأراضي السورية.

وأضافت قناة (سكاي نيوز) أن العميد عبد الله خسروي، القيادي المتمرس في الحروب، كان يقود كتيبة الفاتحين المؤلفة من متطوعين إيرانيين للقتال في العراق وسوريا.

ويتم اختيار عناصر الكتيبة من قوات "الباسيج" شبه العسكرية التي تضم متطوعين، وهي مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتستخدم أحيانا لحفظ الأمن داخل إيران.

يشار إلى أن إيران نفت مرارًا إرسال قوات نظامية للقتال في العراق وسوريا، مؤكدة أنها تساهم بمستشارين عسكريين وكتائب تضم متطوعين من إيران وأفغانستان وباكستان.

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