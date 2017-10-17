مقتل قيادي بارز بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

طهران - (أ ش أ):

أعلن الإعلام الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني في معارك بالأراضي السورية.

وأضافت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن العميد عبد الله خسروي، القيادي المتمرس في الحروب، كان يقود كتيبة الفاتحين المؤلفة من متطوعين إيرانيين للقتال في العراق وسوريا.

ويتم اختيار عناصر الكتيبة من قوات "الباسيج" شبه العسكرية التي تضم متطوعين، وهي مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتستخدم أحيانا لحفظ الأمن داخل إيران.

يشار إلى أن إيران نفت مرارًا إرسال قوات نظامية للقتال في العراق وسوريا، مؤكدة أنها تساهم بمستشارين عسكريين وكتائب تضم متطوعين من إيران وأفغانستان وباكستان.