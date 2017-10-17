المبعوث الروسي للشرق الأوسط: نعتبر كردستان جزءًا من العراق
المبعوث الروسي للشرق الأوسط: نعتبر كردستان جزءًا من العراق
07:03 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
المبعوث الروسي للشرق الأوسط
موسكو - (أ ش أ):
قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف: "إن بلاده تتعاون مع بغداد في المجال العسكري التقني، انطلاقا من أن إقليم كردستان يعتبر جزءا من العراق".
وأضاف بوجدانوف لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء:" لدينا تعاون عسكري تقني مع الحكومة العراقية المركزية فقط وليس مع أقاليم العراق".
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا تنطلق في تعاونها في المجال العسكري التقني مع العراق من أن إقليم كردستان ذاتي الحكم هو جزء من العراق.
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