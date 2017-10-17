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الإمارات تعلن استشهاد اثنين من طياريها في عمليات التحالف العربي باليمن

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مصراوي Masrawy

الإمارات تعلن استشهاد اثنين من طياريها في عمليات التحالف العربي باليمن

06:55 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الإمارات تعلن استشهاد اثنين من طياريها في عمليات التحالف العربي باليمن

القوات المسلحة الإماراتية

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، استشهاد اثنين من طياريها المشاركين ضمن قواتها في اليمن.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أن الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة استشهدا إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعربت القيادة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيدين، سائلة الله عز وجل أن يسكنهما فسيح جناته ويتغمدهما بواسع رحمته.

 

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