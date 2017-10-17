وزارة البيشمركة: انسحبنا من كركوك حقنا للدماء

بغداد - (أ ش أ):

أكد أمين عام وزارة البيشمركة جبار ياور، أن القوات الكردية انسحبت من كركوك لمنع إراقة الدماء عندما بدأت القوات التابعة للحكومة العراقية عملياتها، مساء الأحد الماضي.

وقال ياور - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن قوات البيشمركة ارتأت أن تنسحب بصورة هادئة وسلمية وأن تفتح الطريق أمام القوات الاتحادية للاستقرار في هذه المناطق، مضيفا "فعلنا ما علينا كي لا تكون هناك إراقة للدماء".

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي تنسيق بين الطرفين قبيل بدء القوات العراقية السيطرة على المواقع الحيوية في كركوك أمس، ثم سيطرت وحدات من الجيش والحشد الشعبي على قضاء سنجار في محافظة نينوى شمال العراق.

​وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في بيان إن ما حدث في محافظة كركوك كان أمرا لابد منه لفرض السلطة الاتحادية بحسب الدستور والحفاظ على وضع المحافظة البالغ الحساسية.

وشاركت كركوك ضمن مناطق أخرى متنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد في استفتاء 25 سبتمبر الذي وافق فيه المصوتون على استقلال إقليم كردستان عن العراق، وهو ما أشعل توترا بين الطرفين مع رفض بغداد للاستفتاء وكذلك المجتمع الدولي.