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الأهلي يستعد للنجم الساحلي بالعرضيات

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الأهلي يستعد للنجم الساحلي بالعرضيات الأهلي يستعد للنجم الساحلي بالعرضيات

التحرير

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خصص حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي فقرة خاصة للعرضيات خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقررإقامتها يوم 22 أكتوبر الجاري.

وشارك خلال الفقرة جميع اللاعبين فيما عدا الأساسيين في مباراة الرجاء في الدوري، التي أقيمت مساء الإثنين، حيث خضعوا لتدريبات استشفائية والتي اشتملت على فقرة جري حول الملعب ثم تدريبات بصالة الجيمنازيوم، وذلك خوفا من تعرضهم لأي إصابات قبل المباراة المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي.

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وشهد المران غياب "عادل" عن تدريبات الفريق اليوم رغم وجوده بملعب التتش وحضوره للمحاضرة الفنية التي سبقت المران، حيث أكد طبيب الأهلي خالد محمود أن اللاعب تعرض لنزلة برد تسببت في عدم مشاركته بالتدريبات.

ويستعد الأهلي لمباراة النجم الساحلي فى لقاء العودة لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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