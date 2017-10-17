أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي.. تعرف على السبب

Google+ Print
صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي.. تعرف على السبب صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي.. تعرف على السبب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، صدمة كبيرة، بعد تأكد غياب حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، عن مباراة النجم الساحلي، المقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الرجاء التي أقيمت أمس الإثنين بالجولة الثالثة المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن الأهلي خسر في لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي بنتيجة 1-2، ويحتاج الفريق للفوز بهدف دون رد فقط من أجل التأهل للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير

يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير