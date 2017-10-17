صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي.. تعرف على السبب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، صدمة كبيرة، بعد تأكد غياب حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، عن مباراة النجم الساحلي، المقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الرجاء التي أقيمت أمس الإثنين بالجولة الثالثة المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن الأهلي خسر في لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي بنتيجة 1-2، ويحتاج الفريق للفوز بهدف دون رد فقط من أجل التأهل للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.