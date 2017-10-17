ليستر سيتي يكتب كلمة النهاية في رواية «شكسبير»

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أعلن نادى ليستر سيتي، الذي يُنافس في الدوري الانجليزي المُمتاز، اليوم عن إقالة مدربه كريج شكسبير، الذي تولى مهمة الفريق مُنذ أربعة أشهر بعد النتائج السلبية التي حققها هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مسؤولي ليستر اجتمعوا مع شكسبيرلإبلاغه بأنه تم اتخاذ قرار بفسخ عقده بسبب النتائج، فقد حقق ليستر تحت ولايته الفنية، فوزًا واحدًا في آخر 10 مُباريات في الدوري.

وكان ليستر سيتي قد حقق الدوري في الموسم قبل الماضي، تحت قيادة فنية للإيطالي كلاوديو رانييري، قبل أن يُقال بسبب سوء النتائج في الموسم الماضي.

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ويحتل الفريق الموسم الحالي المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد مرور 8 جولات من المسابقة، جمعهم من فوز وحيد و3 تعادلات بنما خسر الفريق في 4 مباريات.

