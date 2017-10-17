​الصحة: إصابة 20 طالبة إثر انقلاب أتوبيس في "ترعة" بالشرقية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن إصابة 20 طالبة، إثر انقلاب أتوبيس بـ"الترعة" بعد الاصطدام بأتوبيس أخر، في طريق الزقازيق- بلبيس بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما تبقت 4 حالات بالمستشفى تحت الملاحظة وجميعهم حالتهم مستقرة، مشيراً إلى تحويل حالة واحدة مصابة بكسر في الفك إلى قسم جراحة الوجه والفكين، حيث تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تمهيدًا للتدخل الجراحي.

وأضاف في بيان اليوم، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين سحجات وخدوش متفرقة بالجسد، وجروح قطعية، مؤكدًا على توافر الأدوية وأكياس الدم، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.