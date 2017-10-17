مطار القاهرة يتسلم جائزة السلامة الجوية الدولية

كتب- طه عبيد:

تسلم المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، الثلاثاء، جائزة السلامة الجوية، وذلك بعد حصول مطار القاهرة على المركز الأول في السلامة الجوية على مستوى قارة إفريقيا.

وتم تسليم الجائزة، على هامش الجمعية العامة العادية السنوية بالمجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا بموريشيوس.

وحصدت مصر، المركز الأول إفريقيا في إجمالي حركة الشحن الجوي، والمركز الثاني فيما يخص إجمالي حركة الركاب.

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن تلك الجائزة جاءت تتويجًا للجهود المستمرة التي يمارسها مطار القاهرة في مجال الأمن والسلامة على وجه الخصوص، مضيفًا أن أمن وسلامة المطارات المصرية على رأس اهتمامنا في الفترة الحالية.