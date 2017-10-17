وفاة ستة عمال وفقد آخر جراء انهيار منجم في تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

لقى ستة عمال حتفهم وفقد أخر بعد انهيار منجم، اليوم الثلاثاء، بجنوب شرقي تركيا، حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن تورك).

ورددت تقارير أنه كان يتم تشغيل المنجم بدون ترخيص. وتواصل فرق الانقاذ العمل في الموقع.

وتعرف تركيا بتاريخها في حوادث التعدين، وأشهرها وقعت عام 2014 عندما توفى 301 شخص من عمال المناجم في سوما. ووقعت حوادث مميتة أخرى منذ ذلك الحين، حيث تسبب بعضها في وفاة أكثر من اثني عشر شخصا.