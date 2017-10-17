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وفاة ستة عمال وفقد آخر جراء انهيار منجم في تركيا

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مصراوي Masrawy

وفاة ستة عمال وفقد آخر جراء انهيار منجم في تركيا

06:38 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

وفاة ستة عمال وفقد آخر جراء انهيار منجم في تركيا

ارشيفية

اسطنبول - (د ب أ):

لقى ستة عمال حتفهم وفقد أخر بعد انهيار منجم، اليوم الثلاثاء، بجنوب شرقي تركيا، حسبما ذكرت (سي.إن.إن تورك).

ورددت تقارير أنه كان يتم تشغيل المنجم بدون ترخيص. وتواصل فرق الانقاذ العمل في الموقع.

وتعرف تركيا بتاريخها في التعدين، وأشهرها وقعت عام 2014 عندما توفى 301 شخص من عمال المناجم في سوما. ووقعت حوادث مميتة أخرى منذ ذلك الحين، حيث تسبب بعضها في وفاة أكثر من اثني عشر شخصا.

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