"مواطن يدعم رئيس" تبدأ جمع التوقيعات في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت حملة "مواطن يدعم رئيس" فعالياتها في محافظة أسوان لجمع التوقيعات المؤيدة لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية ثانية.

ومن جانبه، قال سيد بغدادي منسق الحملة بأسوان، إن الحملة لا تستهدف المصالح الحكومية وإنما المواطن البسيط أينما كان، مضيفًا: "هي حملة تبدأ بالمواطن وتنتهي إليه، وكل أعضائها من المتطوعين لخدمة الوطن، ومقراتها بالتبرع من مالكيها، ولا يوجد ممولين لها".

أضاف بغدادي أيضًا أنه تم تشكيل مكتب تنفيذي للحملة يمثل مختلف القرى والنجوع في محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف إلى جانب جمع التوقيعات تنمية الوعي السياسي للمواطنين.​