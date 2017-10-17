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قطع المياه عن مدينة أرمنت بالكامل

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مصراوي Masrawy

قطع المياه عن مدينة أرمنت بالكامل

06:30 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

قطع المياه عن مدينة أرمنت بالكامل

قطع المياه

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر عن قطع مياه الشرب عن مدينة أرمنت بالكامل، ولمدة ثلاث ساعات غدًا الأربعاء.

وقالت الشركة، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إن قطع المياه يبدأ في الساعة 3:30 مساءً وإلى 6:30 مساءً، وإنه لإجراء الصيانة الدورية لقواطع الجهد الكهربائي في محطة أرمنت.

وأهابت الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بالمواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه لسد العجز خلال فترة الانقطاع.​

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