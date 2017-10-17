قطع المياه عن مدينة أرمنت بالكامل
قطع المياه عن مدينة أرمنت بالكامل
06:30 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
قطع المياه
الأقصر - محمد محروس:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر عن قطع مياه الشرب عن مدينة أرمنت بالكامل، ولمدة ثلاث ساعات غدًا الأربعاء.
وقالت الشركة، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إن قطع المياه يبدأ في الساعة 3:30 مساءً وإلى 6:30 مساءً، وإنه لإجراء الصيانة الدورية لقواطع الجهد الكهربائي في محطة أرمنت.
وأهابت الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بالمواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه لسد العجز خلال فترة الانقطاع.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
غدا.. قطع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية
-
رئيس قطاع التعليم العام من الأقصر: إنشاء كنترول للثانوية العامة بمحافظة
-
أحمد حمزة يتصدر أصوات أطباء الأقصر
-
اليوم.. قطع المياه عن 11 منطقة بأسوان 14 ساعة لأعمال الصيانة
إعلان
إعلان