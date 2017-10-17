قطع المياه عن مدينة أرمنت بالكامل

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر عن قطع مياه الشرب عن مدينة أرمنت بالكامل، ولمدة ثلاث ساعات غدًا الأربعاء.

وقالت الشركة، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إن قطع المياه يبدأ في الساعة 3:30 مساءً وإلى 6:30 مساءً، وإنه لإجراء الصيانة الدورية لقواطع الجهد الكهربائي في محطة أرمنت.

وأهابت الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بالمواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه لسد العجز خلال فترة الانقطاع.​