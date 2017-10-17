المرور: فحص 50 من سائقي أتوبيسات المدارس
المرور: فحص 50 من سائقي أتوبيسات المدارس
06:27 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد الصاوي:
شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد الوزير للمرور بالتنسيق مع وزارة الصحة وصندوق مكافحة الإدمان، حملات مكبرة لفحص سائقي حافلات المدارس.
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة المرور بعد إجراء تحليل طبية لـ 50 سائق من أتوبيسات المدارس، أثبتت التحاليل إيجابية 6 عينات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وعرضهم على النيابة المختصة للتحقيق.
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