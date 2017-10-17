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إحالة 12 عاملاً حكوميًا ومدير جمعية زراعية في المنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 12 عاملاً حكوميًا ومدير جمعية زراعية في المنوفية للتحقيق

06:20 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

إحالة 12 عاملاً حكوميًا ومدير جمعية زراعية في المنوفية للتحقيق

المهندس هشام بيومي

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، إحالة 12 من العاملين بمركز شباب ميت شهالة للتحقيق في تركهم العمل في غير أوقات المغادرة الرسمية.

كما قرر رئيس المركز إحالة مدير الجمعية الزراعية في سرسنا للتحقيق في غياب العاملين بالجمعية الزراعية.

جاء ذلك خلال حملة مراقبة على المصالح الحكومية لمتابعة سير العمل بها، إذ تلاحظ تواجد ثلاثة فقط من العاملين بمركز شباب ميت شهالة من إجمالي 15 عاملاً، وكذا غياب جميع العاملين بالجمعية الزراعية سوى أمين المخزن.

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