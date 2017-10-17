السفارة الأمريكية تعيد إجراءات التقديم لبرنامج الهجرة للولايات المتحدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعادت السفارة الأمريكية بالقاهرة إجراءات التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة.

شاهد أيضا

وقالت ليزا فيكرز، القنصل العام الأمريكى فى مصر، إن التسجيل للتقدم فى برنامج الهجرة العشوائية لعام 2019، سيبدأ الأربعاء 18 أكتوبر، ويستمر حتى 23 نوفمبر المقبل، وذلك بعد خطأ تقنى بالموقع.



وأضافت «فيكرز» خلال لقاء مع الصحفيين فى مقر السفارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه كان من المفترض بدء التقديم فى 3 أكتوبر الجارى، غير أنه بسبب مشاكل تقنية سيتم إعادة التسجيل على برنامج "الجرين كارد" أو ما يعرف بالهجرة العشوائية لعام 2019.



وأشارت إلى أن جميع الطلبات التى تم تقديمها قبل 18 أكتوبر الجارى ستحتاج إلى إعادة التقديم مرة أخرى على الموقع الإلكترونى الخاص بالهجرة التابع للحكومة الأمريكية «dvlottery.state.gov».



وأوضحت فيكرز أن مصر تمثل ثانى أكبر بلد حصولا على "الجرين كارد"، موضحة أنه تم اختيار 3400 من 800 ألف مصرى تقدموا العام الماضى، إلى برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة، والذي يختار 50 ألفا سنويا من جميع أنحاء العالم.

