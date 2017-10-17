تقديم خدمات عاجلة لأهالي قرية سوهاجية بعد إنهاء ثأر بين أهاليها

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أنهت لجنة المصالحات بسوهاج خصومة ثأرية بين أبناء العمومة أولاد حسنين وأولاد عثمان أبو زيد من عائلة الكريمات بناحية الحاجر الجلاوية بمركز ساقلته، والتي راح ضحيتها شخص من العائلة الأولى.

وحضر مراسم الصلح اليوم الثلاثاء اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائى، والنائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن مركز ساقلته، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة والذين حضروا للمشاركة فى مراسم الصلح.

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وتوجه اللواء عمرو عزمي السكرتير العام للمحافظة بالشكر للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن ورجال الدين وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى إتمام هذا الصلح داعيًا إلى طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار.

وأعلن عزمي عن تقديم مجموعة من الخدمات لأهالى قرية الرياينة الحاجر كهدية لهم على إتمام الصلح، موضحا أن المحافظ وافق على إنارة الطريق المؤدى إلى مقابر القرية، وقريبًا سيتم البدء فى رصف الطريق الداخلى من فاو حتى المستعمرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة للمرحلة الثانوية في القرية.