هبوط أرضي يهدد 10 عمارات سكنية في أسوان

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شهدت منطقة وسط مدينة أسوان هبوطا أرضيا مفاجئا تسبب في حدوث حفرة عميقة، مما أسفر عن سقوط إحدى السيارات المارة بالشارع، فيما نجحت جهود الأجهزة المعنية والأهالى فى سحب السيارة ورفعها دون وقوع خسائر فى الأرواح.

ووجه أهالى المنطقة عدة استغاثات إلى المحافظ اللواء مجدى حجازى، لسرعة احتواء الموقف وإنقاذ المنطقة السكنية التى تضم ١٠ عمارات سكنية بوسط المدينة، خاصة مع تسرب مياه الشرب والصرف الصحى إلى أساسات العمارات.

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وطالب المواطنون بتشكيل لجنة لفحص أتربة وأساسات العمارات الموجودة بالمنطقة بعد ظهور الهبوط المفاجئ خشية من وقوع كارثة مثلما حدث فى كارثة عمارة الإسكندرية.