مصر ثاني بلد في عدد المقبولين للهجرة إلى أمريكا خلال 2016

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قالت السفارة الأمريكية فى القاهرة، إن مصر كانت فى المرتبة الثانية بتعداد السكان المقبولين للهجرة إلى أمريكا، بعد الكاميرون لعام 2016.

وأكدت ليزا فيكر، القنصل العام للسفارة الأمريكية فى القاهرة، فى لقاء نظمته للصحفيين مساء الثلاثاء، أن تعداد المصريين الذين تقدموا للحصول على "الجرين كارد" فى عام 2016 بلغ أكثر من 800 ألف مصرى قبل منهم 3400 فقط.

وأشارت إلى أن تعداد المتقدمين للهجرة إلى أمريكا من جميع دول العالم يصل إلى 14 مليونا متقدما، تقدم الولايات المتحدة تأشيرات لـ 50 ألفا منهم فقط من جميع أنحاء العالم سنويا، وتحدد ذلك وفق نسبة المتقدمين من جميع الدول.

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وأعلنت القنصل العام للسفارة الأمريكية بالقاهرة، أن 800 ألف مصرى تقدموا عام 2016 للحصول تأشيرة التنوع ، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن السفارة لا تفرض شروطا على المحجبات الراغبات فى الهجرة، وأضافت أن الذين حصلوا على تأشيرة التنوع العام الماضي من المصريين 3400 مصرى.

كما أعلنت أنه لأسباب تقنيه تم إعادة إطلاق فتره التسجيل ببرنامج تأشيرة التنوع لعام 2019 ، ولذلك ينبغى إعادة تقديم كل الطلبات التي تم تقديمها قبل يوم 18 أكتوبر الجارى لكى يتم أخذها فى الاعتبار، مؤكدة أن هذه المشكلة التقنية لم تكن نتيجة تدخل خارجى أو محاوله قرصنة.، إنه تم تلقى 14مليون مشاركة فى هذا البرنامج لتأشيرة التنوع للعام الماضى، وأن هذا البرنامج مخصص للدول التى ليس لديها أعداد مهاجرين إلى أمريكا ومصر ثانى أكبر جنسية تحصل على هذا النوع من التأشيرة.

وأوضحت ليزا أنه لا يمكن تحديد عدد المقبولين من المصريين للحصول على التأشيرة الهجرة العشوائية "التنوع"، لأن الأمر يتعلق بنسبة عدد المقبولين بالمقارنة بعدد المتقدمين للحصول على التأشيرة.