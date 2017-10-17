والدة شهيد «كرم القواديس» تطلق الزغاريد خلال تشييع جثمانه في الإسكندرية (صور)

التحرير

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شيع المئات من أهالى شارع الكابلات بمنطقة العامرية جثمان المجند توفيق عبدالبارى، الذى استشهد خلال تصديه لعناصر إرهابية هاجمت كمين كرم القواديس بمدينة العريش في شمال سيناء.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد اليوم الثلاثاء وحملوه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة الحزن، مرددين هتافات منها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله" و"يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"، فبما أطلقت والدة المجند الشهيد وأقاربه وجيرانه الزغاريد خلال تشييع جنازته.

وتقدم الجنازة أفراد الشرطة العسكرية ووالد الشهيد.

وقال والد الشهيد: "ابنى مات بطل هو وزملائه وكانوا بيدافعوا عن أرض الوطن، وأشعر بالفخر وأنا أزفه إلى الجنة".

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وأضاف لـ"التحرير": "تلقيت اتصالا من ابنى الأسبوع الماضى يفيد بحضوره إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء لقضاء إجازة، ولكنى لم أعلم أنه سيأتى ملفوفا بعلم مصر داخل صندوق".

من جانبه، قرر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إطلاق اسم المجند الشهيد على شارع الكابلات مقر سكن الشهيد.

وكان أفراد من قواتنا المسلحة تصدوا لعملية ارهابية بمنطقة كرم القواديس بالعريش بعد هجوم مجموعة من الإرهابيين عليهم بأحد الأكمنة، أول من أمس، واشتبكت معهم القوات واستشهد 6 مجندين، وتمكنت القوات من قتل عدد من الإرهابيين والقبض على آخرين.