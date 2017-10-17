الإحصاء: مصر تستهدف القضاء على الفقر المدقع خلال عام 2030

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تستهدف خفض نسبة الفقر المدقع في مصر من 5.3% حاليًا إلى 2.5% عام 2020، والقضاء عليها نهائيا عام 2030.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان له اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفقر والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي للحد من الفقر والفقر المدقع في كافة الدول وبشكل خاص في الدول النامية، أن مصر تعتبر هي أول الدول العربية التي نفذت برامج الدعم النقدي المشروط، الذي تم إطلاقه لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا وكفالة الحقوق الصحية والتعليمية لأطفال تلك الأسر، بالإضافة إلى مساندة الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل مثل الأيتام وكبار السن أو من لديهم عجز كلي أو إعاقة.

وفيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة، أوضح الجهاز أن إجمالي المبالغ المنصرفة لـ1.7 مليون أسرة مستفيدة من البرنامج بلغ نحو 7.5 مليار جنيه، خلال الفترة من مارس 2015 وحتى مايو 2017، مشيرًا إلى أن الأسر المقيمة في محافظات الصعيد استحوذت على 72% من إجمالي الموازنة الكلية المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة خلال تلك الفترة.

ولفت الجهاز إلى أن أهم البرامج التى تستهدف مكافحة الفقر هو برنامج تكافل وكرامة، حيث يستهدف تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة والتي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، وذلك للمساعدة في استمرار هؤلاء الأطفال فى العملية التعليمية، حيث يقدم برنامج تكافل لكل أسرة شهرياً 60 جنيهاً للتلميذ فى المرحلة الإبتدائية، 80 جنيهاً للتلميذ فى المرحلة الإعدادية، 100 جنيه للتلميذ فى المرحلة الثانوية، ويشترط لحصول الأسرة على هذه المبالغ أن يستمر أطفالها في الحضور بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الفعلية .

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وفيما يتعلق بمستهدفات البرنامج بالجانب الصحى، فهو يتعلق بتقديم دعماً نقدياً للأسر التى لديها أطفال قبل سن المدرسة (أقل من 6 سنوات )، وللأمهات الحوامل وذلك بشرط أن تقوم الأسرة بتنفيذ برامج الرعاية الصحية التى تضعها وزارة الصحة من حيث متابعة الحمل للأمهات وتنفيذ برامج التطعيمات والوقاية للأطفال حديثى الولادة والأقل من 6 سنوات، والحد الأقصى للأطفال المستفيدين من هذا البرنامج هو ثلاثة أطفال للأسرة الواحدة .

وأوضح جهاز الإحصاء، أن برنامج كرامة يهدف إلى تقديم مساعدة مالية لفئتين بالأسر الفقيرة هما كبار السن حيث يشترط برنامج كرامة أن يكون الفرد سنه 65 عاماً فأكثر، وأن يكون غير قادر على العمل والكسب، وألا يكون للأسرة دخل ثابت مثل المعاشات التأمينية أو معاش الضمان الإجتماعى ، والمعاقين حيث يشترط أن تكون الإعاقة مانعة عن العمل وذلك عن طريق تقديم شهادة طبية معتمدة من القومسيون الطبى التابع له المستفيد والمعتمد من وزارة الصحة تثبت عدم قدرته على العمل .

وفيما يتعلق بمنهجية استهداف الأسر الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالحماية حيث تستهدف النواحي الجغرافية، والاقتصادية، والنوعية، حيث بدأ تنفيذ البرامج في المراكز الأشد فقرًا طبقًا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز، وتم التوسع تدريجياً في المراكز الأقل فقرًا، ويتم احتساب درجة الفقر من واقع بيانات الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة، ويتم إعطاء أولويه الدعم للأسر الأشد فقرًا، وقبول طلبات الدعم من الأم من الدرجة الأولى، التي تقوم في حالة الاستحاق بإستخراج بطاقة الدعم النقدي باسمها، بصفتها لها الدور الأكبر في ضمان توجيه الدعم لصالح تحسين معيشة الأسرة وتنمية الأطفال.