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ترامب يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في البيت الأبيض

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مصراوي Masrawy

يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في البيت الأبيض

06:17 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ترامب يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء بين ترامب وتسيبراس مناقشة التعاون الدفاعي والاستثمار وأمن الطاقة، حسبما ذكر البيت الأبيض عندما تم الإعلان عن هذه الزيارة في السابع من أكتوبر الجاري.

يذكر أن اليونان، أحدى الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذى تقوده الولايات المتحدة، وتحصل على سلسلة من قروض الإنقاذ الدولية منذ عام 2010 في ظل أزمة اقتصادية طويلة.

وتأتى زيارة تسيبراس إلى البيت الأبيض في واشنطن عقب الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي.

وأشادت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بالتقدم الملحوظ الذى حققته اليونان في تنفيذ "السياسات الصعبة بما فى ذلك المعاشات التقاعدية الأخيرة ،والاصلاحات على ضريبة الدخل" وذلك بعد اجتماعها مع تسيبراس أمس الإثنين.

ويعتبر الصندوق ومقره واشنطن، أحد الداعمين الرئيسيين لليونان، بالإضافة إلى شركاء الصندوق الاوربيين.

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