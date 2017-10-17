عشرات القتلى في هجمات مسلحى طالبان شرقى أفغانستان

كابول - (د ب أ):

قال نائب وزير الداخلية الأفغانى، اليوم الثلاثاء، إن سلسلة من الهجمات التى شنها مسلحون متشددون تابعون لحركة طالبان وقعت فى أربع أقاليم أفغانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن مقتل 78 شخصا من بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون.

وأوضح نائب وزير الداخلية الجنرال مراد على مراد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفى أن 21 من رجال الشرطة من بينهم قائد شرطة باكتيا الجنرال توريالاى عبديانى و20 مدنيا قتلوا في هجوم للمسلحين المتشددين التابعين لحركة طالبان على منشآه شرطية في مدينة جارديز، عاصمة إقليم باكتيا بشرقى أفغانستان.

كما أصيب 48 من رجال الشرطة و 110 من المدنيين في نفس الهجوم.

وقال مراد: إن "هذا هو أكبر عدد من القتلى والجرحى فى صفوف قوات الأمن الأفغانية يتسبب فيه المتمردون خلال الأشهر الستة الماضية".

وكان الحصار الذى فرضه المسلحون التابعون لطالبان واستمر خمس ساعات فى جارديز عاصمة إقليم باكتيا، قد بدأ بتفجيرين انتحاريين، قبل أن ينفذ خمسة مهاجمون هجوما على مركز تدريب الشرطة فى المدينة.