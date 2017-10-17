وقوع إصابات إثر انفجار قنبلة استهدفت مركبة للشرطة جنوبى تركيا
وقوع إصابات إثر انفجار قنبلة استهدفت مركبة للشرطة جنوبى تركيا
06:02 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
وقوع إصابات إثر انفجار قنبلة استهدفت مركبة للشرطة
اسطنبول - (د ب أ):
استهدف هجوم بقنبلة فى مدينة مرسين بجنوبى تركيا مركبة نقل تابعة للشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.
ونقلت قناة "إن تى في " عن المدعى العام الإقليمى قوله إن 12 من أفراد الشرطة أصيبوا بجراح في الهجوم.
وأوضحت القناة التلفزيونية أنه ربما يكون قد تم تفجير القنبلة بالتحكم عن بعد.
وسمع شهود عيان فى المدينة دوى انفجار قوى وأفادوا بأن العديد من سيارات الإسعاف ومركبات خدمات الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث فى وسط المدينة بالقرب من منطقة تسوق بها مطاعم.
وشوهدت سحب الدخان وهى تتصاعد من المنطقة. وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بمنطقة الحادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران من وإلى إقليم كردستان
-
وفد أمريكي يصل تركيا في محاولة لتسوية الخلافات بين البلدين
-
تركيا: معاناة الاقتصاد مع كل أزمة سياسية!
-
تركيا تأمر باعتقال 100 من ضباط الشرطة السابقين
إعلان
إعلان