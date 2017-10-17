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وقوع إصابات إثر انفجار قنبلة استهدفت مركبة للشرطة جنوبى تركيا

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مصراوي Masrawy

وقوع إصابات إثر انفجار قنبلة استهدفت مركبة للشرطة جنوبى تركيا

06:02 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

وقوع إصابات إثر انفجار قنبلة استهدفت مركبة للشرطة جنوبى تركيا

وقوع إصابات إثر انفجار قنبلة استهدفت مركبة للشرطة

اسطنبول - (د ب أ):

استهدف هجوم بقنبلة فى مدينة مرسين بجنوبى تركيا مركبة نقل تابعة للشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

ونقلت قناة "إن تى في " عن المدعى العام الإقليمى قوله إن 12 من أفراد الشرطة أصيبوا بجراح في الهجوم.

وأوضحت القناة التلفزيونية أنه ربما يكون قد تم تفجير القنبلة بالتحكم عن بعد.

وسمع شهود عيان فى المدينة دوى انفجار قوى وأفادوا بأن العديد من سيارات الإسعاف ومركبات خدمات الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث فى وسط المدينة بالقرب من منطقة تسوق بها مطاعم.

وشوهدت سحب الدخان وهى تتصاعد من المنطقة. وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بمنطقة الحادث.

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