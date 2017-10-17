وليد صلاح الدين ينضم لـ«أون سبورت»

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انضم وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، إلى طاقم التحليل في قناة أون سبورت الرياضية، حيث وقع على العقود مطلع الأسبوع الجاري في حضور أسامة الشيخ رئيس القناة.

ودارت المفاوضات بين وليد وإدارة القناة، على مدار الأيام الماضية، ولم تستغرق وقتا طويلا، وتوصل الطرفان إلى صيغة اتفاق، تم بعدها توقيع العقود على الفور، حيث يعتبر وليد إضافة قوية للقناة الرياضية.

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كان وليد صلاح الدين خاض فترة عمل في نادي الاتحاد السكندري كمديرا للكرة مع الجهاز الفني بقيادة مختار مختار في وقتً سابق، قبل أن يتجه للإعلام في الفترة الأخيرة.

ونالت تلك الخطوة استحسان العاملين في الحقل الرياضي لما يمتلكه وليد صلاح الدين، من خبرات كبيرة في مجال كرة القدم، حيث كان أحد نجوم النادي الأهلي في العصر الذهبي.