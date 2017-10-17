النائب العام يأمر بإحالة المتهم بقتل "كاهن المرج" للجنايات
النائب العام يأمر بإحالة المتهم بقتل "كاهن المرج" للجنايات
05:34 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
كاهن المرج
كتب - طارق سمير:
أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة (أحمد. س)، المتهم بقتل القس سمعان شحاته بالمرج، إلى محكمة الجنايات.
كما قرر النائب العام، في بيان له، حصل مصراوي على نسخة منه، استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، أمرت بحبس المتهم بقتل القمص سمعان شحاته بضربه بساطور في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت مناظرة النيابة أن المتهم سدد للمجني عليه 6 طعنات بـ"ساطور" في الرأس والبطن والظهر، ما سببت له كسر بالجمجمة وكسر طولي بالرأس ونزيف حاد، ما أودى بحياته.
واعترف المتهم "أحمد س." عاطل، في تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة تفصيليًا، وحرَّزت النيابة السلاح الأبيض "ساطور" المستخدم في الحادث، وأرسلته للمعمل الجنائي لفحص عينات الدم ومطابقتها بعينة الضحية.
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