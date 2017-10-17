وزير الصحة لمصراوي: حل مشاكل الوحدات الصحية قريبًا

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، أنه يضع ملف الوحدات الصحية بالمحافظات على قائمة أولوياته خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد شكاوى بعض المحافظين من عدم وجود خدمة صحية جيدة داخل هذه الوحدات.

كان الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، طالب وزير الصحة بمراجعة وتطوير الأوضاع داخل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظة الفيوم، مضيفًا أن قرابة ربع سكان المحافظة لا يجدون خدمة صحية منتظمة نتيجة لنقص عدد الأطباء بالوحدات الصحية، موضحا أن نسبة الأطباء إلى عدد السكان تمثل 2.6 طبيب لكل 100 الف مواطن، وهي نسبة منخفضة جدا.

وقال وزير الصحة في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تقوم بتوزيع الأطباء على جميع الوحدات على مستوى الجمهورية، لكنهم أغلبهم لا يلتزم بالتواجد داخل هذه الوحدات، مضيفًا: "سنعالج هذه المشكلة في أقرب وقت، لأن الوحدة الصحية جزء مهم من عمل المنظومة الصحية في مصر".

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية مصر طفلين وبس"، بحضور وزير الصحة، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، و17 محافظا على مستوى الجمهورية.