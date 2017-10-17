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باحث بلجيكي يحذر مستخدمي الواي فاي من الاختراق

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باحث بلجيكي يحذر مستخدمي الواي فاي من الاختراق باحث بلجيكي يحذر مستخدمي الواي فاي من الاختراق

اكتشف الباحث ماثي فانهوف من جامعة كو لوفين البلجيكية ثغرة خطيرة في البروتوكول المسؤول عن حماية شبكات الواي فاي ، وهذه الثغرة تسمح للقراصنة باختراق هذه الشبكات وسرقة معلومات حساسة من الأجهزة المتصلة بها.

وقال فانهوف : أن الثغرة تعيب الـواي فاي ذاتها، وتجعل معلومات مثل أرقام البطاقات الائتمانية وكلمات السر والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني بين يدي القراصنة. ، وحذر قائلا : أي جهاز متصل بشبكة واي فاي غير محصن ، وأشار الي أن القراصنة باستطاعتهم اختراق الأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد و ويندوز وأو إس إكس وغيرها.

وأضاف الباحث إن القرصان لا يتمكن فقط من السطو على معلومات من الأجهزة المتصلة بالشبكات، بل بإمكانه أيضا بث برمجيات خبيثة على هذه الأجهزة ، وكتب في ورقته البحثية :الهجوم بإمكانه استهداف كل شبكات الواي فاي الحديثة المحمية و أشار إلى أن القراصنة يلزمهم أن يكونوا في نطاق الشبكات حتى يتمكنوا من اختراقها.

 

 

المصدر : مباشر 24

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