باحث بلجيكي يحذر مستخدمي الواي فاي من الاختراق

شيماء مصطفى

اكتشف الباحث ماثي فانهوف من جامعة كو لوفين البلجيكية ثغرة خطيرة في البروتوكول المسؤول عن حماية شبكات الواي فاي ، وهذه الثغرة تسمح للقراصنة باختراق هذه الشبكات وسرقة معلومات حساسة من الأجهزة المتصلة بها.

وقال فانهوف : أن الثغرة تعيب شبكة الـواي فاي ذاتها، وتجعل معلومات مثل أرقام البطاقات الائتمانية وكلمات السر والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني بين يدي القراصنة. ، وحذر قائلا : أي جهاز متصل بشبكة واي فاي غير محصن ، وأشار الي أن القراصنة باستطاعتهم اختراق الأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد و ويندوز وأو إس إكس وغيرها.

وأضاف الباحث إن القرصان لا يتمكن فقط من السطو على معلومات من الأجهزة المتصلة بالشبكات، بل بإمكانه أيضا بث برمجيات خبيثة على هذه الأجهزة ، وكتب في ورقته البحثية :الهجوم بإمكانه استهداف كل شبكات الواي فاي الحديثة المحمية و أشار إلى أن القراصنة يلزمهم أن يكونوا في نطاق الشبكات حتى يتمكنوا من اختراقها.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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