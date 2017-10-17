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«التنظيم والإدارة»: حصر كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة

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«التنظيم والإدارة»: حصر كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة «التنظيم والإدارة»: حصر كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة

التحرير

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قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه تم حصر كل أعداد العاملين بالجهاز الإدارى، وأصبح هناك ربطًا لهذه البيانات بالرقم القومى.

وأضاف جميل، خلال كلمته بورشة عمل مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، أن الجهاز يعمل الآن على إعداد برنامج إلكترونى للخدمة المدنية يشمل كل السجلات لكل فرد موجود داخل الجهاز الإدارى؛ ليصبح هناك مستقبلا بطريقة سهلة للتعامل معهم.

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وأشار إلى أن الجهاز أعد كتيبًا منفصلًا عن العاملين بالجهاز الإدارى لكل محافظة، ومسودة للهيكل التنظيمى المقترح بالمحافظات لأن العاملين بالمحليات وفقا لآخر حصر يمثلون 60% من الجهاز الإدارى، لذلك يسعى الجهاز للاهتمام بهم فى إطار الحرص على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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التحرير

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