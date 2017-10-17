"أمن الدولة" تحقق مع 150 متهمًا بينهم 3 سيدات في قضية "داعش الثانية"

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي، إن نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام، تستكمل تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش الثانية"، مع حوالي 150 متهمًا، من بينهم 3 سيدات (محبوسين على ذمة القضية)، لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، وزعزعة استقرار أمن البلاد.

ورجح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، الثلاثاء، أن النيابة فور انتهاء تحقيقاتها في القضية سيتم إحالتها للمحاكم العادية، وليست محاكم أمن الدولة، باعتبار أن وقائع القضية كانت قبل 10 أبريل (تاريخ إعلان حالة الطوارئ).

ونسبت النيابة للمتهمين، أن المتهمين اعتنقوا أفكار تكفيرية، لمحاربة المسلمين، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، واستهداف منشآت عسكرية وعامة في عدد من المحافظات من بينها سيناء والإسماعيلية، وكونوا تشكيلًا إرهابيًا مدعم بمتفجرات وأسلحة.