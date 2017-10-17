العثور على سيارة الحماية المدنية المسروقة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، سيارة إدارة الحماية المدنية المسروقة من أحد شوارع مدينة المنصورة الخميس الماضي، متروكة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باكتشاف سرقة سيارة ربع نقل تابعة للإدارة من دائرة قسم أول المنصورة أثناء تواجدها للصيانة أمام إحدى الورش بمنطقة سوق الجملة.

وكلف اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، والعميد محمد عنان رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمد شرباش رئيس المباحث الجنائية، وضباط إدارة البحث بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مكافحة سرقة السيارات لسرعة ضبط السيارة المسروقة، وكشف ملابسات الحادث، وتم العثور عليها بمركز كفر صقر، فيما تواصل أجهزة البحث من جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومرتكبيها.