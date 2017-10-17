علقه ساخنه لـ"بائع بليله" تحرش بـ"زبونه" في المرج
علقه ساخنه لـ"بائع بليله" تحرش بـ"زبونه" في المرج
04:54 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب – فتحي سليمان:
ألقى رجال الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على بائع "بليله" تحرش بفتاة اثناء ذهابها للشراء منه، واستغاثت بالمارة ما دفعهم لضبطه وتلقينه علقه ساخنه، وتسليمه لرجال مباحث قسم شرطة المرج.
تلقى العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة بلاغاً من الأهالي بضبط بائع بليلة يدعى "تامر س"، 29 سنة، لتحرشه بفتاة، بمنطقة كفر الشرفا بالمرج.
كشفت معاينة رجال المباحث تعدي بعض الأهالي على المتهم، وتلقينه علقة ساخنه، قبل تسليمه لرجال الشرطة.
حررت الفتاة محضراً بالواقعة داخل قسم الشرطة، وتحفظ الأمن على المتهم، وأحاله اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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