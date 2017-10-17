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21 أكتوبر.. التحقيق مع الدكتور يحيى قزاز بتهمة التحريض على قتل الرئيس السيسي

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مصراوي Masrawy

21 أكتوبر.. التحقيق مع الدكتور يحيى قزاز بتهمة التحريض على قتل الرئيس

04:46 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

21 أكتوبر.. التحقيق مع الدكتور يحيى قزاز بتهمة التحريض على قتل الرئيس السيسي

الدكتور يحيى قزاز

كتب- طارق سمير:

خاطبت نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، الدكتور يحيى قزاز، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من أشرف سعيد المحامي، يتهمه فيه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأمرت النيابة "سعيد" في خطاب استدعاء، حصل "مصراوي" على نسخة منه، بالحضور أمام سرايا النيابة في تمام العاشرة صباحًا من السبت المقبل 21 أكتوبر، لاستجوابه فى القضية 29 لعام 2017 حصر تحقيق استئناف القاهرة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف سعيد، ضد أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان الدكتور يحيى قزاز، والذي يتهمه فيه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مكلفًا نيابة الاستئناف بالتحقيق في نص البلاغ.

وقال مقدم البلاغ الذي حمل رقم 7592 لسنة 2017 عرائض النائب العام، إن المشكو في حقه "القزاز"، وصف "السيسي" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالخيانة وطالب بإعدامه أيضا، وحرض على قتله (ضربا بالنعال) على حد تعبيره بعد وصفه بالخيانة، وذلك على خلفية تمرير "السيسي" وموافقته على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى .

وأضاف البلاغ أن ما كتبه "قزاز" على حسابه الشخصي، تتوافر في نص المادة 179 من قانون العقوبات المصري، وهي المادة الخاصة بالسب والقذف بحق رئيس الجمهورية، والتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، لكل من أهان رئيس الجمهورية، بخلاف تهمة التحريض على القتل..

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مصراوي Masrawy

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